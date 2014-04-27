В Харькове около 400 сторонников федерализации вышли на митинг

В Харькове на митинг вышли около 400 сторонников федерализации Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг проходит на площади Свободы перед памятником Ленину.

Люди держат флаги РФ, СССР, так называемой Харкисской народной республики, флаги нескольких общественных организаций, георгиевские знамена, а также транспаранты с надписями: «Поддержим Донбасс», «Харьков, вставай», «НАТО - нет». Кроме того, участники митинга скандируют: «Хунту долой», “Референдум”, “Первая столица фашистов не боится”, “Не забудем, не простым”.

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Большинство участников мероприятия имеют прикрепленные к одежде георгиевские ленты. Участники митинга требуют проведения местного референдума по вопросу федерализации, предоставления русскому языку статуса второго государственного, а также внеблокового статуса Украины.

Кроме того, митингующие требуют провести прозрачное и объективное расследования стрельбы, которая произошла в марте на харьковской улице Рымарская возле офиса организаций “Просвіта” и “Патриот Украины”, в результате чего погибли двое участников Антимайдана.

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Участники акции протеста также выражают недоверие нынешней украинской власти, называя ее “хунтой”. Люди осуждают применение Вооруженных сил для, по их словам, подавления “акций протеста на востоке Украины”.