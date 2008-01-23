Тимошенко вопреки Ющенко хочет подискутировать с Россией

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Украина и Россия должны провести переговоры относительно ставки транзита российского газа по территории нашей страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции после заседания правительства.

Премьер отметила, что Россия в три раза повысила цену на газ для Украины, в то же время транзитная ставка не изменилась.

«Поэтому пришло время провести дискуссию между Украиной и Россией относительно стоимости ставок транзита российского газа через территорию Украины в Европу», - сказала она (Как известно, недавно Виктор Ющенко призвал всех «даже не дискутировать» по поводу пересмотра цены на транзит газа).

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что уже поручила специалистам провести анализ относительно функционирования транзитных систем и цен на такие услуги в других странах.

«И с такими аргументами, если мы говорим о рыночных ценах, можно выйти на переговорный процесс с Россией», - сказала премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 9 января правительство поручило Минтопэнерго, Минфину, Минэкономики и НАК "Нафтогаз Украины" проанализировать обоснованность расчетов ставки платы за транзит российского природного газа по территории Украины и целесообразность частичного изменения ее структуры путем получения от заказчика услуг по транспортировке необходимых объемов технологического газа для осуществления работ по транспортировке.

Напомним, что в декабре 2007 года еженедельник "Зеркало недели" со ссылкой на советника председателя правления "Нафтогаза Украины" Юрия ВИТРЕНКО сообщил, что, по расчетам компании, экономически обоснованная ставка транзита газа по территории Украины должна составлять в 2007 году 7,48 дол. за тыс. кубометров на 100 км, в 2008 году - 9,32 дол.

Сейчас ставка транзита газа по территории Украины составляет 1,7 дол. за тыс. куб. м на 100 км. В 2007 году ставка составляла 1,6 дол.

Справка УНИАН. 4 декабря 2007 года Россия и Украина согласовали цену газа на 2008 год на уровне 179,5 дол. за тысячу кубометров на границе с Украиной. Ставка за транзит российского газа по территории Украины с 2008 г. будет составлять 1,7 дол. за тысячу кубометров на 100 км, по территории России для Украины - 1,7 дол. за тысячу кубометров на 100 км.

5 декабря 2007 года Украина и Россия подписали контракты на поставки природного газа в 2008 году. Контракты были подписаны между RosUkrEnergo A.G. (Швейцария) и ЗАО "УкрГаз-Энерго".