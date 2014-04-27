Обама выступает за синхронное с ЕС ужесточение санкций в отношении России

Президент США Барак Обама заявил, что, по его мнению, ужесточение санкций в отношении России одновременно с Евросоюзом будет эффективнее, чем единоличный такой шаг со стороны Вашингтона. Об этом Обама сказал во время визита в Малайзию, сообщает Радио Свобода.

«Они (санкции - ред.) будут более эффективны, если к ним прибегнут все, если все продемонстрируют готовность к такому шагу», - заявил Обама. По словам американского президента, руководство России должно увидеть, что США и ЕС едины в своих действиях.

Читайте такжеСША могут начать поставки оружия в Украину - сенатор

«И мы, и Евросоюз уже говорили, что пока Россия не сойдет с пути провокаций, пока не попытается повлиять на деэскалацию и мирный выход из кризиса, это будет иметь последствия. И эти последствия будут все больше», - подчеркнул Барак Обама.

Накануне в «Группе семи» заявили о намерении ввести дополнительные санкции в отношении России.