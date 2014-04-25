В Донецке показали "шпионов Правого Сектора", похожих на бомжей

Двух "агентов" бомжеватого вида привели на пресс-конференцию с явными следами побоев на лице. "Шахтер" Юрий Никулин-Хорошун из Шахтерска и безработный из Львова Александр Пащук в недавнем прошлом, по их словам, участники Майдана, передает недавно подвергшийся атаке сепаратистов сайт 062.

В присутствии журналистов Никулин-Хорошун поведал, что был завербован в Киеве "серым кардиналом Майдана" Тризубом для ведения шпионской деятельности в Донбассе.

В его обязанности входило "измерять среднюю температуру по Донбассу" "по шкале Рихтера". За эти ценные сведения ему была обещана награда в тысячу долларов.

Сирота Александр Пащук, русскоязычный львовянин, "официально" зарегистрированный в "третьей сотне" пожаловался на бронхит и простатит, подхваченные им на Майдане, и заявил, что приехал в Донецк за медпомощью, которую ему обещала "волонтер Оля" - в Киеве ему в помощи отказали.

Читайте такжеВ Славянске неизвестные под видом «Правого сектора» ранили женщину - милиция Задержан Пащук был на вокзале Донецка - он "имел неосторожность закурить в неположенном месте".

Оба "диверсанта", кроме просьбы вернуть мобильники и обещаний получить российский паспорт, не высказали СМИ никаких жалоб на плохое обращение.