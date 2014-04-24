Подавляющее большинство луганчан хотят жить в единой Украине - Порошенко

Об этом УНИАН сообщил Петр Порошенко после встречи с избирателями.

"Инцидент в аэропорту выглядел как заранее спланированная акция координаторами экстремистов, которая имела целью не дать мне возможность услышать правду о ситуации на Луганщине от реальных жителей, а не "туристов" из другого государства", - сказал политик.

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По его словам, встречи с луганчанами, наоборот, происходят в достаточно конструктивном русле.

"Я утвердился в том, что говорил всегда: на Востоке Украины живут дружелюбные люди, которые стремятся к единству в Украине, миру и спокойствию. Моя цель, как и других политиков, обеспечить им безопасность и порядок. Еще раз подчеркиваю - подавляющее большинство луганчан хотят жить в единой Украине. Это они подтверждают на сегодняшних встречах. И на русском, и на украинском - "мир" звучит одинаково!", - заявил Порошенко.