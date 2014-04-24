Депутаты Донецкого облсовета потребовали от правительства согласиться с условиями сепаратистов

Об этом говорится в заявлении, принятом на очередной сессии облсовета 24 апреля, сообщает "ОстроВ".

"В сложившейся ситуации мы заявляем о поддержке действий народных депутатов Партии регионов и Коммунистической партии в парламенте, которые отстаивают интересы востока Украины, отстаивают право наших избирателей жить достойно, по собственному выбору, а не по указке из Киева", - сказано в обращении.

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Помимо этого депутаты облсовета поддержали решения Чрезвычайного съезда депутатов всех уровней Донецкой области, который, призвал центральную власть немедленно перейти к действиям, направленным на деэскалацию конфликта на Востоке Украины.

"Мы поддерживаем требования о немедленном и безоговорочном принятии законодательного решения об амнистии граждан, принявших участие в протестных акциях на юго-востоке страны. Мы выступаем за глубокую децентрализацию власти - расширение полномочий областных, районных и сельских советов, прямые всенародные выборы председателей областных и районных советов; формирование исполкомов областных и районных советов; роспуск областных и районных государственных администраций", - говорится в заявлении.

Также депутаты выступают за бюджетную автономию регионов, который, по их мнению будет стимулом для развития и проведения эффективной экономической политики на местах. Также они выступили за перераспределение налогов между регионами и центром, а также за предоставление русскому языку статуса второго государственного.

Имплементацию своих требований они видят через немедленное внесение изменений в Конституцию Украины и законы путем референдума и голосования в парламенте.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Донецкого областного совета сегодня на 30-й сессии облсовета путем тайного голосования досрочно освободили от должности председателя облсовета Андрея Шишацкого.