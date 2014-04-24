Одесские депутаты отказались рассматривать вопрос о требованиях Антимайдана

Одесский областной совет отказался рассматривать вопрос о требованиях антимайдана.

Как передает корреспондент УНИАН, требования антимайдана зачитал депутат облсовета Вячеслав Маркин (Партия регионов).

В числе требований, переданных ему находящимися возле здания обладминистрации пикетчиками, – предоставление русскому языку статуса государственного, проведение референдума, автономия регионов, двухпалатный парламент с представителями регионов, отмена антитеррористической операции на Востоке Украины и прочее.

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Данные требования сторонники федерализации требуют адресовать Верховной Раде.

Председатель облсовета Николай Тиндюк заявил, что данный вопрос следовало не вносить в повестку с голоса, а предварительно обсудить с депутатами.

Тиндюк также сказал, что часть требований антимайдана, например, о статусе русского языка, не может быть решена Верховной Радой, а только – на всеукраинском референдуме.

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За внесение вопроса в повестку дня проголосовало только 13 депутатов.

Маркин заявил, что «доработает проект, соберет, если получится, новую депутатскую группу, и вынесет вопрос на следующую сессию».

Как сообщал УНИАН, сторонники федерализации пикетируют здание Одесской областной государственной администрации, где проходит заседание сессии облсовета, который сегодня уже отказался рассматривать вопрос о выражении недоверия губернатору региона Владимиру Немировскому.