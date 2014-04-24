Украинские военные на БТР прорвались через блокпост сепаратистов возле Славянска
12:43, 24 апреля 2014Политика
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Украинские военные на бронетранспортерах сегодня прорвались через блокпост сепаратистов на севере от Славянска Донецкой области.
Украинские солдаты наступают / Piotr Andrusieczko / Facebook
Об этом сообщает РАР со ссылкой на информацию других международных агентств.
Фотограф AFP видел 5 украинских бронетранспортеров.
Пресс-секретарь сепаратистов сообщила AFP, что люди, которые удерживают контроль над городским советом в Славянске, готовятся к штурму.
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"Вооруженные мужчины, которые охраняют горсовет, остаются на месте", - сказала она, заметив, что другим гражданским лицам предписано покинуть это место.
Reuters сообщает, что украинские солдаты получили контроль над блокпостом сепаратистов на север от Славянска.
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