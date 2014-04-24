Ярош объяснил, почему "Правый сектор" вступил в борьбу с российским агрессором

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В частности, в сообщении сказано, что "Правый сектор" возник, как революционное движение украинского народа в условиях режима Януковича.

"Его бегство ознаменовало собой начало новой стадии Национальной революции. И, в следствии, было принято решение о преобразовании "Правого сектора" в политическую партию, которая совместно с другими националистическими структурами будет продолжать борьбу за создание украинского национального государства в соответствии с требованиями новой политической реальности. Соответственно, в настоящее время "Правый сектор" действует в рамках действующего законодательства, как политическая партия, и именно этим определяется характер его участия в противодействии российским агрессорам и их агентуре, - говорится в заявлении.

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Помимо этого отмечается, что, как политическая партия, "Правый сектор" не можем иметь собственных военных подразделений, однако может обладать достаточным человеческим ресурсом, который будет полезным в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Так, в частности, мы задействовали членство к формированию батальонов территориальной обороны "Днепр", "Донбасс" и "Слобожанщина". Представители Правого сектора будут пополнять и другие военные подразделения, деятельность которых будет направлена ​​на защиту независимости нашей страны. Также мы будем предоставлять любую другую посильную помощь в борьбе с оккупантами", - указано в сообщении.

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Также в "Правом секторе" уверены, что Национальная революция в Украине должна продолжаться. И на данном этапе она столкнулась с внешней агрессией.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы остановить эту агрессию и довести Национальную революцию до ее логического завершения, а именно получение Украинского Самостоятельного Соборного Государства", - резюмируется в заявлении.

Напомним, вчера кандидат в президенты Украины, лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил о формирования из представителей Донецкого региона спецбатальона "Донбасс".