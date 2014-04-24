На территории Донбасса сократилась численность российского спецназа – Тымчук

09:54, 24 апреля 2014
Политика
3 0

С понедельника, 21 апреля, наблюдается  резкое снижение количества представителей российского спецназа на территории Донецкой области.

REUTERS

Об этом руководитель "Информационного сопротивления" написал на своей странице в Facebook.

"В данный момент мы не можем сказать, идет ли речь об их эксфильтрации (выводе на территорию России) или переброске в другие районы на Донбассе. Будем надеяться на первое. В любом случае, мы отслеживаем ситуацию", -  написал он.

Читайте такжеЯрош объявил о формировании спецбатальона "Донбасс"

Как сообщал УНИАН ранее, на Донбассе во время проведения антитеррористической операции украинские спецслужбы установили источники финансирования сепаратистских митингов, и по ним уже готовятся нанести удар.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter