На территории Донбасса сократилась численность российского спецназа – Тымчук

Об этом руководитель "Информационного сопротивления" написал на своей странице в Facebook.

"В данный момент мы не можем сказать, идет ли речь об их эксфильтрации (выводе на территорию России) или переброске в другие районы на Донбассе. Будем надеяться на первое. В любом случае, мы отслеживаем ситуацию", - написал он.

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Как сообщал УНИАН ранее, на Донбассе во время проведения антитеррористической операции украинские спецслужбы установили источники финансирования сепаратистских митингов, и по ним уже готовятся нанести удар.