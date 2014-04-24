На территории Донбасса сократилась численность российского спецназа – Тымчук
09:54, 24 апреля 2014Политика
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С понедельника, 21 апреля, наблюдается резкое снижение количества представителей российского спецназа на территории Донецкой области.
REUTERS
Об этом руководитель "Информационного сопротивления" написал на своей странице в Facebook.
"В данный момент мы не можем сказать, идет ли речь об их эксфильтрации (выводе на территорию России) или переброске в другие районы на Донбассе. Будем надеяться на первое. В любом случае, мы отслеживаем ситуацию", - написал он.
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Как сообщал УНИАН ранее, на Донбассе во время проведения антитеррористической операции украинские спецслужбы установили источники финансирования сепаратистских митингов, и по ним уже готовятся нанести удар.
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