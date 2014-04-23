Сепаратисты на Донетчине забросали редакцию местной газеты "коктейлями Молотова"

Сегодня около 3.30 ночи в городе Константиновке (Донецкой области) неизвестные подожгли офис газеты "Провинция". Редакцию забросали "коктейлями Молотова". Раньше здание исписали оскорблениями в адрес журналистов. Неизвестные связали редакцию с "Правым сектором", на митинге за Россию призывали "спалить Провинцию", сообщает Gazeta.ua.

"У нас разбили 2 окна в кабинеты и бросили пластиковые бутылки с зажигательной смесью. Одна не загорелась, а во втором кабинете возгорание произошло. Пропал компьютер, комната полностью обуглена, но рванула пластиковая водопроводная труба и загасила огонь. Записи с камер видеонаблюдения есть, но поджигателей на них не удалось рассмотреть. А 18 апреля мы пришли утром на работу, а над входом надпись: "Здесь идет прием в Правый сектор", рядом: "Хватит врать" и еще: "Фашизм не пройдет". Двумя-тремя неделями раньше были надписи матом в наш адрес. А вчера, когда мы делали выпуск, примерно в обед, позвонил мужчина и сказал: "Еще раз напишите плохо о Донецкой республике, пеняйте на себя". Мы пока планируем продолжать работать. В марте на одном из митингов один местный пророссийский активист призывал сжечь нас, идут призывы бойкотировать "Провинцию", активная антиреклама. Хотя мы стараемся быть нейтральными", - рассказал редактор издания Михаил Разпутько.

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"Провинция" - самая популярная газета в Константиновке, тираж около 7 тысяч. В газете работают общественные деятели и правозащитники. Один из них – Владимир Березин – директор в Эколого-культурном центре "Бахмат", эколог. Он получал массу угроз в последнюю неделю. Сегодня Владимир был вынужден уехать из Константиновки. Он рассказал, что в его подъезде живут активисты "Донецкой республики", которые уже выражали агрессию в его адрес.

"Березину угрожала группа "Антимайдан" ВКонтакте. Открыто обсуждали, как с ним расправиться. А недавно ему прислали в Фейсбуке: "Жди, тебе осталось не долго – ты первый в списке на "вышку". Обвинили его в том, что он долго работал с американцами", - говорит коллега и приятельница Березина – Галина Олейникова.

Товарищ Березина – общественный деятель Александр Меланченко считает, что травлю Березину и "Провинции" организовал другой журналист из Константиновки. Это редактор спортивной газеты, финансируемой сыном Януковича.

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"Владимир Березин, известнейший грантоед и сотрудник константиновской газеты "Провинция", привез из горловской типографии пачки провокационных листовок и развешивает их по городу до сих пор. В листовках содержится просьба немедленно сдавать выявленных сепаратистов в местное СБУ. За вознаграждение. Подписано афганцами и чернобыльцами. Народ листовки, конечно, срывает, но понять не может - что за свинья гадит в Константиновке? Так вот я и сообщаю о свинье - Владимир Березин", - написал в соцсетях коллега Березина - журналист Владимир Аверин.

Березин отрицает, что расклеивал в Константиновке листовки с предложением сдавать за деньги в местное СБУ обнаруженных сепаратистов.