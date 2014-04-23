В Кабмине рассказали, как может решиться вопрос обеспечения Крыма водой

Вопрос обеспечения Крыма водой является предметом договора двух хозяйствующих субъектов и потому две заинтересованные стороны должны поработать и согласовать свои действия в рамках организации водоснабжения, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров вице-премьер-министр Владимир Гройсман.

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«На сегодня оснований для поставки воды нет. Крыму нужно активнее заниматься этим вопросом, - сказал Гройсман. – Это вопрос двух хозяйствующих субъектов и они должны договориться о том, как вести свои действия».

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что в Крым прекращена подача воды по Северо-Крымскому каналу. Одной из причин прекращения подачи воды стал долг за уже поставленную воду в 1,7 млн грн.