"Народный мэр" Горловки Сапунов подал в отставку из-за угроз жизни

Он также сообщил о том, что на него было совершено покушение, а его семье угрожают.

Напомним, вчера, 22 апреля, было опознано тело одного из двух погибших, обнаруженных в реке Торец возле пгт Райгородок Донецкой области. Это депутат Горловского городского совета от «Батькивщины» Рыбак. По информации СБУ к его смерти причастны сепаратисты и российский спецназ.