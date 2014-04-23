"Народный мэр" Горловки Сапунов подал в отставку из-за угроз жизни

13:56, 23 апреля 2014
Политика
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Так называемый «народный мэр» Горловки Александр Сапунов сообщил, что складывает с себя полномочия депутата сепаратистской Донецкой народной республики из-за угроз, которые поступают в его адрес. 

Алексей Кравцов

Он также сообщил о том, что на него было совершено покушение, а его семье угрожают. 

Напомним, вчера, 22 апреля, было опознано тело одного из двух погибших, обнаруженных в реке Торец возле пгт Райгородок Донецкой области. Это депутат Горловского городского совета от «Батькивщины» Рыбак. По информации СБУ к его смерти причастны сепаратисты и российский спецназ. 

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