Россия не сделала ничего для стабилизации ситуации в Украине - Пентагон

Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства адмирал Джон Кирби вчера вечером, сообщает официальный веб-сайт Пентагона.

"Мы не увидели ничего со стороны Москвы и со стороны России или их вооруженных сил, что уменьшало бы напряжение (или) стабилизировало ситуацию в Украине или на европейском континенте", - сказал спикер Пентагона.

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"Помощью стало бы то, если бы они забрали своих военных от границы и сконцентрировались на действиях, уважающих суверенитет Украины", - отметил Кирби.

Адмирал также заметил, что агрессия россиян в Украине укрепила решимость США усилить НАТО и продемонстрировать поддержку членов Альянса в Центральной и Восточной Европе.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Пентагон объявил о проведении дополнительных учений с участием американских военных в Польше и Прибалтийских государствах, которые раньше выражали наибольшую обеспокоенность ситуацией в Украине.

Ранее НАТО отмечало, что Россия сконцентрировала на границе с Украиной около 40 тысяч военных, что позволило бы ей "достичь поставленных целей за 3-5 дней". Ряд аналитиков считают, что Россия, которая в марте при помощи силы аннексировала украинский Крым, может планировать такой же сценарий для ряда восточных и южных областей Украины.