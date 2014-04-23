США отправят 600 военных на учения в Польшу и Прибалтику

Об этом заявил на брифинге во вторник представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби, передает РИА Новости.

По его словам, рота расквартированной в Италии 173-й воздушно-десантной бригады США в составе 150 человек прибудет в Польшу в среду, 23 апреля. Кроме того, в ближайшие дни в Эстонию, Латвию и Литву будут направлены около 450 военных.

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"Они (учения) запланированы на протяжении нескольких месяцев и позднее", — сказал Кирби.

В пятницу, 18 апреля, министр обороны Польши Томаш Семоняк после встречи в Пентагоне с американским коллегой Чаком Хейгелом заявил газете Washington Post, что Варшава и Вашингтон вскоре объявят о размещении в Польше сухопутных сил США в рамках расширения американского военного присутствия в Восточной Европе на фоне событий в Украине.