Германия призывает Китай вмешаться в конфликт между Россией и Украиной

Министр экономики Германии Зигмар Габриэль призвал правительство Китая содействовать урегулированию конфликта вокруг Украины, воспользовавшись своими контактами с Россией.

Как передает Deutsche Welle, Габриэль сообщил, что постарается обсудить эту тему на предстоящих переговорах с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном.

"Конечно, мы попросим китайцев помнить о своей возросшей ответственности на мировой арене и вмешиваться в конфликты наподобие тех, которые мы сейчас видим в Европе между Украиной и Россией", - сказал министр перед началом встречи.

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По словам Габриэля, и Китай, и Россия в последнее время констатируют улучшение двусторонних отношений, и он надеется, что Пекин воспользуется этим, чтобы "объяснить России необходимость уважения норм международного права и неприкосновенности границ".

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Так, Китай должен способствовать запуску упорядоченного международного переговорного процесса с участием всех сторон, подчеркнул немецкий министр.

Отмечается, что Китай до сих пор не занял четкой позиции в конфликте вокруг Украины.