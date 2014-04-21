На митинг за федерализацию в Харькове пришли около 300 человек

Как передает корреспондент УНИАН, люди собрались перед памятником Ленину на площади Свободы.

Участники мероприятия держат флаги Российской Федерации, СССР, георгиевские и монархистские стяги, флаги с символикой нескольких общественных организаций, а также транспаранты с надписями «Харьков требует референдум», «Янукович, на работу» и тому подобное. Люди также скандируют: «Референдум».

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Участники митинга требуют проведения референдума по вопросу федерализации Украины, предоставления статуса государственного русскому языку, освобождения задержанных в Харькове сепаратистов.

Один из спикеров митинга предложил провести референдум о федерализации 11 мая.

На данное время точно неизвестно, планируют ли участники митинга проводить шествие по городу и пикетировать какие-то государственные учреждения или органы местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, сегодня с утра в Харькове для входа и выхода пассажиров закрыты станции метро «Университет» и «Госпром», которые находятся на площади Свободы. Сотрудники милиции проводят осмотр больших сумок людей, которые проходят через парк им. Т. Шевченко.

На самой площади Свободы и прилегающих ей улицах находятся автомобили и автобусы с работниками милиции.

8 апреля в Харькове после освобождения здания облгосадминистрации были задержаны и впоследствии по решению суда взяты на два месяца под стражу несколько активистов пророссийских митингов, в том числе Егор Логвинов и Сергей Юдаев.

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19 апреля в Харькове задержали и на два месяца взяли под стражу еще одного из организаторов пророссийских митингов Константина Долгова. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога). В частности, Долгова подозревают в причастности к серии поджогов банкомантов «ПриватБанка» в Харькове.