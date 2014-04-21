В Житомире создан батальон самообороны «Полесье»

В Житомире создан батальон обороны области «Полесье».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе батальона.

«У нас создан батальон территориальной самообороны «Полесье», - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что инициаторами создания этого общественного движения выступила общественная организация военнослужащих и ветеранов воздушнодесантных, аэромобильных войск, войск специального назначения и морской пехоты в Житомирской области «Купол».

"Свои собрания батальон обороны Житомирской области «Полесье» будет проводить в Житомире возле памятника воинам афганцам «Черный тюльпан», - объяснили в пресс-службе.

Там уточнили, что в батальон вошли патриотично настроенные участники боевых действий в Афганистане, Ираке, Югославии и других локальных конфликтах, ветераны Вооруженных Сил, ветераны десантных, специальных, диверсионных подразделений, а также патриотично настроенные житомиряне и жители области.

Это сделано в соответствии с Законом Украины «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы». Исполком Житомирского городского совета своим решением официально утвердил создание указанного батальона.

Читайте такжеВ Одессе активисты готовятся встречать сепаратистовЗадачей батальона является координация усилий всех жителей области для предотвращения попадания в регион приезжих провокаторов и сепаратистов, а в случае опасности – дать отпор и защитить Житомирскую область. Батальон создали также для организации сопротивления агрессии, охраны общественного порядка и государственной границы.