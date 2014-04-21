В Харькове из-за Антимайдана закрыты станции метро на площади Свободы
На самой площади Свободы и прилегающих ей улицах находятся автомобили и автобусы с работниками милиции.
В Харькове для входа и выхода пассажиров закрыты станции метро «Университет» и «Госпром», которые находятся на площади Свободы, где сегодня должен пройти митинг Антимайдана.
Как передает корреспондент УНИАН, поезда проезжают платформы станций без остановки.
Кроме этого, для движения транспорта перекрыты в части, прилегающей к площади Свободы, улицы Сумская и Иванова.
Работники милиции также проводят осмотр больших сумок людей, которые проходят через парк им. Т. Шевченко.
Читайте такжеВ Харькове задержали шпиона, маскировавшегося под нищегоНа самой площади Свободы и прилегающих к ней улицах находятся автомобили и автобусы с работниками милиции.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 апреля, в Харькове на площади Свободы анонсирован большой митинг Антимайдана.
В то же время координационный совет харьковского Евромайдана на Пасхальные праздники отменил митинги.