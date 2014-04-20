Организатора пророссийских митингов в Харькове арестовали за поджоги банкоматов

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

В милиции отметили, что в Харькове по фактам умышленного уничтожения банкоматов, принадлежащих к одной из банковских учреждений Украины, правоохранительные органы открыли уголовные производства по ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеВ Харькове на два месяца взяли под стражу одного из организаторов пророссийских митингов«Во время досудебного расследования сотрудниками харьковской милиции было установлено, что организацией и осуществлением вышеупомянутых преступлений занимается 34-летний харьковчанин вместе с группой лиц. 19 апреля мужчина был задержан, ему предъявлено уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Также, согласно постановлению районного суда Харькова активисту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении милиции.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, в марте в Харькове было совершено несколько поджогов банкоматов Приватбанка.

Вчера, 19 апреля, в Харькове задержали и на два месяца взяли под стражу одного из организаторов пророссийских митингов Долгова. По предварительной информации, активиста подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога).

Судья выбрал Долгову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Также был определен залог в размере 600 тыс. грн.