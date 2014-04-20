В Луганске задержали трех человек с автоматами, похищенными из УСБУ

В Луганске задержана группа из трех человек с автоматами, похищенными из здания областного управления СБУ.

Об этом УНИАН сообщили в МВД Украины со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова.

По его данным, злоумышленники были задержаны в безлюдном месте, за городом, жертв нет.

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Кроме того, по сообщению начальника областного управления милиции Луганской области, с личным составом проведена разъяснительная работа, всем сотрудникам, которые желают использовать любую символику, кроме государственной, предложено подать рапорт об увольнении и покинуть ряды украинской милиции.

”Таких в результате не нашлось. Есть проблемы, большая работа с кадрами впереди... С другой стороны, есть пример блестяще проведенной операции по задержанию - будем отстраиваться на позитиве”, - отметил Аваков.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Луганске сепаратисты захватили здание УСБУ, также было похищено оружие, которое находится в управлении.