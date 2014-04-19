Военные договорились о возвращении четырех захваченных сепаратистами БМД

Об этом сообщает Минобороны.

Решение было принято в результате переговоров ветеранов воздушно-десантных и аэромобильных войск с активистами, так называемой «Донецкой самообороны» с участием руководства общественных организаций.

Напомним, что в Донецкой области, в рамках антитеррористической операции, военнослужащие 95-й отдельной аэромобильной бригады вернули две из шести единиц бронетехники, которая была захвачена экстремистами 16 апреля, в городе Краматорск. В результате профессиональных действий «крылатой пехоты» спецоперация прошла без жертв и пострадавших.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины продолжают держать под контролем все стратегические объекты в регионе и контролируют воздушное пространство.