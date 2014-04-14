СМИ: Захваченного в Горловке сепаратистами замначальника милиции освободили
14:29, 14 апреля 2014Политика
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Террористы взяли в заложники замначальника горловской милиции, но сейчас он находится в безопасном месте.
На фото - сепаратисты захватывают отделение милиции / Алексей Кравцов
Террористы захватили в заложники замначальника милици Горловки Германа Приступа. Его заковали в наручники и везут в Донецк в захваченное здание Донецкой областной государственной администрации. Как стало известно позже, сепаратисты отпустили Приступу и он находится сейчас в безопасном месте, передает портал "Новости Донбасса".
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Кроме того, сепаратисты избили начальника горловской милиции - у него серьезная травма головы.
Сегодня с утра был штурм здания, где находится горотдел милиции. Сепаратисты с боем взяли помещение, которое обороняли жители Горловки.
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