СМИ: Захваченного в Горловке сепаратистами замначальника милиции освободили

Террористы захватили в заложники замначальника милици Горловки Германа Приступа. Его заковали в наручники и везут в Донецк в захваченное здание Донецкой областной государственной администрации. Как стало известно позже, сепаратисты отпустили Приступу и он находится сейчас в безопасном месте, передает портал "Новости Донбасса".

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Кроме того, сепаратисты избили начальника горловской милиции - у него серьезная травма головы.

Сегодня с утра был штурм здания, где находится горотдел милиции. Сепаратисты с боем взяли помещение, которое обороняли жители Горловки.