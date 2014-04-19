Джемилева и Чубарова после 1,5-часовой задержки в Чонгаре пропустили в Крым

16:00, 19 апреля 2014
Политика
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Сегодня после 1,5-часовой задержки в Чонгаре Херсонской области лидера крымскотатарского народа, народного депутата Мустафу Джемилева и председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова все же пропустили в Крым.

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Как сообщает ТСН, по словам пресс-секретаря Меджлиса Лили Муслимовой, Джемилеву и Чубарову "после долгих телефонных переговоров пограничники, которые остановили машину, отдали документы и разрешили проезд".

Ранее сообщалось, что Джемилева и Чубарова задержали шестеро вооруженных представителей так называемой «крымской самообороны» и изъяли документы. Причину недопуска на территорию Крыма объяснять отказались.

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