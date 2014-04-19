Джемилева и Чубарова после 1,5-часовой задержки в Чонгаре пропустили в Крым

Как сообщает ТСН, по словам пресс-секретаря Меджлиса Лили Муслимовой, Джемилеву и Чубарову "после долгих телефонных переговоров пограничники, которые остановили машину, отдали документы и разрешили проезд".

Ранее сообщалось, что Джемилева и Чубарова задержали шестеро вооруженных представителей так называемой «крымской самообороны» и изъяли документы. Причину недопуска на территорию Крыма объяснять отказались.