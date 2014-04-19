Джемилева и Чубарова не пустили на территорию Крыма и отобрали документы - СМИ

12:19, 19 апреля 2014
Политика
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Лидеров крымскотатарского народа Мустафу Джемилева и Рефата Чубарова не пустили на территорию Крыма.

Мустафа Джемилев, Крым

Как сообщает “5 канал”, на пропускном пункте в Чонгаре, который контролируется российской стороной, шесть человек с автоматами окружили Джемилева и Чубарова и отобрали у них документы. При этом отказались объяснять, на каких основаниях их не пропускают на полуостров.Читайте такжеФСБ России отрабатывает вопрос возможной депортации крымских татар - Джемилев

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