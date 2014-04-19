СМИ: В Краматорске неизвестные пытались разобрать баррикады сепаратистов

Об этом РИА Новости сообщил лидер сепаратистов, так называемый "народный мэр" Славянска, Вячеслав Пономарев.

Как сообщается, около 40 человек подошли к баррикадам горсовета с целью разобрать их, поскольку в Женеве были достигнуты определенные соглашения, в частности, об освобождении захваченных госзданий.

По его словам, только прибытие сепаратистов из Славянска не позволило людям разобрать баррикады.