СМИ: В Краматорске неизвестные пытались разобрать баррикады сепаратистов
08:43, 19 апреля 2014Политика
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Неизвестные попыталась вчера разобрать баррикады вокруг горсовета Краматорска в Донецкой области.
В Краматорспе возле горсовета неизвестные пытались разобрать баррикады сепаратистов/ REUTERS
Об этом РИА Новости сообщил лидер сепаратистов, так называемый "народный мэр" Славянска, Вячеслав Пономарев.
Как сообщается, около 40 человек подошли к баррикадам горсовета с целью разобрать их, поскольку в Женеве были достигнуты определенные соглашения, в частности, об освобождении захваченных госзданий.
По его словам, только прибытие сепаратистов из Славянска не позволило людям разобрать баррикады.
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