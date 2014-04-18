The Wall Street Journal: Договоренности в Женеве – первый шаг, Путин еще может применить силу

В статье Лоранса Нормана под названием «Соглашение о разрешении украинского конфликта – это только первый шаг, Путин все еще может применить силу» в американской газете The Wall Street Journal, говорится о том, что переговоры в Женеве стали первым шагом к разрешению украинского конфликта, но Барак Обама не спешит делать выводы, так как хочет посмотреть на действия Путина в следующие дни.

Украинские и российские дипломаты, которых поддержали США и ЕС, договорились предпринять меры для урегулирования ситуации в восточной Украине, при том, что Владимир Путин никаким образом не показывал готовности отступить.

Переговоры в Женеве, на которых присутствовали госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров, завершились заключением договора, согласно которому сепаратисты должны демобилизовать народных повстанцев и освободить захваченные правительственные здания. Также удалось наладить политический диалог, в результате которого восточные регионы могут получить большую автономию.

Несмотря на принятые договоренности, во время своего выступления на одном из российских телеканалов Путин использовал некоторые изречения сепаратистов, утверждая, что Россия имеет больше исторических прав на территории восточных областей, чем Украина.

Женевский договор оставил много вопросов открытыми. Один из главных – кто будет обезоруживать повстанцев, которые захватили правительственные здания и с легкостью отобрали военную технику у украинских солдат.

Президент Барак Обама назвал этот договор проблеском надежды, но все же он будет ожидать конкретных действий от Кремля, чтобы Россия положила конец «попыткам вмешательства» в дела соседнего государства. «Я надеюсь, что мы действительно увидим позитивные сдвиги в течение следующих дней, но, принимая во внимание предыдущие события, я бы не слишком на это рассчитывал», – сказал Президент Обама во время пресс-конференции в Белом доме.

Он еще раз повторил, что возможность использования военных сил не рассматривается, но предупредил, что США готовы предпринять новые меры, если в поведении России не произойдет позитивных изменений. Американские чиновники заявили, что следующим шагом может быть введение более жестких санкций в отношении российских олигархов и других субъектов, связанных с разжиганием конфликта в Украине.

США будут поставлять медикаменты, каски, палатки и установки для очистки воды для украинских военных, заявил в четверг глава Пентагона Чак Хейгел. Прежде Соединенные Штаты поставляли в Украину провизию для военных.

Владимир Путин во время своего выступления на российском телевиденье опроверг заявления, что Россия якобы раздувает конфликт в Украине, назвав это «нонсенсом».

Вместе с тем, он впервые признал, что российские войска находились на территории Крыма еще до отделения. Россия аннексировала полуостров, не смотря на протест со стороны украинского правительства.

Шестичасовую встречу в Женеве можно назвать самыми значимыми дипломатическими прямыми переговорами между Киевом и Москвой с момента начала кризиса. Заключенный договор должен стать первым ощутимым шагом на пути к разрешению конфликта.

Договор был заключен через несколько часов после столкновений в Мариуполе, в результате которых погибло 3 человека и 13 были ранены. Это были первые жертвы в ходе антитеррористической операции, объявленной Киевом на этой неделе. «Во время переговоров в Женеве мы договорились о конкретных мерах для деэскалации конфликта и возобновления безопасности», – говорили участники встречи. «Все стороны должны воздержаться от любых насильственных и провокационных действий».

Хотя согласно договору международные наблюдатели должны помогать украинским властям и местным общинам в выполнении принятых договоренностей, как именно это должно происходить осталось неясным.

Для выполнения этой миссии была выбрана Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, представители которой часто работали на конфликтных территориях, но обычно с целью наблюдения за ходом выбором и выполнения соглашений, а не принуждения. У них нет оружия, поэтому они могут только убеждать, но не применять силу.

Так как правительство России заявляет о своей непричастности к действиям сепаратистов, оно может также сказать, что ничего не может сделать для того, чтобы убедить их сдаться и сложить оружие.

Договор не предусматривает отвода российских войск от границ с Украиной, и никак не опровергает заявление Путина, которое дало ему право, как он убеждает, развернуть военные силы.

Во время своего выступления на российском телевиденье Путин сказал, что надеется на то, что ему не придется высылать российские войска в Украину, но не исключает такой возможности. Он заявил, что Кремль «должен делать всё возможное», чтобы защитить интересы этнических русских и русскоговорящих граждан.

Впервые Путин публично употребил название «Новороссия», так называли в царское время регион, который недавно был захвачен сепаратистами. Повторяя аргументы про историческую несправедливость, которые он приводил, чтобы оправдать аннексию Крыма, Путин сказал, что большая часть территории южной и восточной Украины столетиями принадлежала Российской империи.

«Совет Федерации наделил Президента правом развернуть военные силы в Украине. Я очень надеюсь, что мне не придется этого делать», – добавил он.

Западные чиновники заметили, что договор требует немедленной деэскалации конфликта, и заявили, что скоро станет ясным, собирается ли Россия придерживаться его.

Документ обязует Россию, как и ЕС и США, поддерживать миссию ОБСЕ, «в том числе присылая наблюдателей».

«Мы ожидаем, что в течение следующих дней мы увидим эти шаги», – заявил Керри после окончания переговоров.

Министр иностранных дел Украины Андрей Дещица не обещал отозвать украинские войска с восточных областей, куда их направили для выполнения антитеррористической операции. Тем не менее, он заявил, что если действительно будет деэскалация конфликта, «военные не будут полностью задействованы в этой операции».

Дещица также сказал, что Киев готов дать представителям ОБСЕ время, чтобы они попытались убедить сепаратистов сдать оружие и освободить захваченные здания. Украинские власти «не будут применять силу первыми».

Также остался нерешенным вопрос о том, изменит ли Москва свою позицию в отношении президентских выборов в Украине 25 мая, которые считаются основой для создания нового легитимного правительства в Киеве.

Москва настаивает на том, что Виктор Янукович, союзник Кремля, сбежавший в феврале в Россию, остается легитимным украинским президентом.

Во время своей пресс-конференции Лавров ни слова не сказал о том, что Россия поддержит эти президентские выборы, отметив, что в договоре ничего не говорится об этом.

Джон Керри и Кэтрин Эштон сказали, что украинское правительство заверило их, что будут проводиться конституционные реформы, благодаря которым регионы смогут получить большую автономию.

Александр Турчинов сказал в понедельник, что вместе с президентскими выборами 25 мая может быть проведен референдум, результаты которого могут привести к большей автономии регионов. Владимир Путин заявил, что жители восточной Украины должны иметь возможность сами выбирать своих лидеров, и призвал украинские власти выпустить на свободу лидеров акций протеста, которые были арестованы.

Женевский договор предполагает амнистию для пророссийских участников протестов и тем, кто добровольно освободит захваченные здания и сдаст оружие.

«Порядок в стране может быть установлен только путем диалога в процессе дипломатических переговоров, а не путем использования военных сил», – сказал Владимир Путин.

Темы кризиса в Украине и вызванного ей раскола в отношениях между Россией и Западом, самого большого со времен «холодной войны», доминировали во время четырехчасовой пресс-конференции Путина.

Путин пообещал защищать интересы России перед управляемым США Западом, цель которого – ослабить страну, так же, как это сделали с Югославией в 90-х годах.

Не смотря на всё более тесные связи с Китаем, Путин подчеркнул, что Москва намерена поддерживать партнерские отношения с США и Европой, если они будут уважать интересы Кремля.

Договор не требует от ЕС и США отклонить запреты на въезд и замораживание счетов, которые уже были приняты в отношении десятков российских граждан. Но все же Джон Керри сказал, что Вашингтон пока воздержится от введения новых санкций для России.

Документ, принятый в Женеве, заставит и ЕС временно воздержаться от обсуждений по поводу введения более широких экономических санкций.