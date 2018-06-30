Украинский интерес. Передавливающий Путин, энергетический пасьянс и реверанс от Европарламента

Для российского президента Украина продолжает оставаться любимой мозолью, о которой он вспоминает с завидной регулярностью. Даже на прямой линии с собственными согражданами, включая новообретенных крымчан, Владимир Путин предпочел сосредоточиться на Украине. Он весьма самонадеянно предположил, что Украина поймет российскую позицию по крымскому вопросу, признал наличие российских военных за спиной «крымской самообороны» и назвал действия на полуострове «реакцией на расширение НАТО». Честно говоря, кремлевский властелин особо не заморачивается правдоподобностью пояснения своих действий, возможно, по той причине, что его мэсседжи имеют преимущественно внутрироссийскую направленность, ведь заявлениям Путина цивилизованный мир давно уже не верит.

Весьма по-хозяйски Путин не только потребовал «гарантий для жителей Новороссии», но и фактически дал понять, что проживающие на западе Украины – граждане второго сорта. Для непонятливых Владимир Владимирович напомнил о разрешении Совета Федерации применять войска в Украине, заверив, что российские военных в Украине нет. Заслуживает упоминания и гневная реакция президента России на стремление украинских властей провести антитеррористическую операцию на востоке страны. Впрочем, Москва давно славится умением не замечать бревна в своих глазах. Признавать новую украинскую власть Путин не собирается ни сейчас, ни по итогам предстоящих президентских выборов, хотя о Юлии Тимошенко отозвался довольно тепло. Еще бы – подписанные 5 лет назад вместе с Юлией Владимировной газовые контракты до сих пор радуют «Газпром» и создают проблемы Украине.

Путин, кстати говоря, уверен, что Европе не обойтись без российского газа, слабым звеном в транзите которого он назвал Украину. Обвинения голословны и базируются исключительно на субъективной позиции Москвы, ведь наша страна, напомним, не срывала контрактные обязательства и является членом европейской Энергетической хартии. Если политики Старого Света будут последовательны в своем стремлении уменьшить глубину сотрудничества в энергетической сфере с Россией и таки окончательно откажутся от «Южного потока», то интерес к модернизации украинской ГТС получит новый мощный импульс. На этом фоне нежелание Минтопэнерго обнародовать балансовую стоимость «трубы» выглядит логичным решением.

Отметим, что встреча глав внешнеполитических ведомств России, Украины, США и ЕС в Женеве продолжалась восемь часов, и после нее не было недостатков в комментариях. Стоит обратить внимание, что принятое по итогам переговоров заявление, посвященное ситуации в Украине, не имеет никаких императивных вариантов исполнения. Уже на следующий день Андрей Дещица и Сергей Лавров комментировали женевские переговоры, исходя из национальных интересов, захватчики административных зданий в восточноукраинских областях освобождать их не собираются, а Барак Обама и Ангела Меркель дали понять, что не испытывают особого доверия к обязательствам России и не исключают третьей фазы санкций против РФ.

Украина тем временем услышала обещания не только 1,5 миллиарда евро от Евросоюза и 1 миллиард долларов от США (более существенные суммы придут в украинскую экономику только после проведения президентских выборов), но и неожиданное официальное приглашение к вступлению в Европейский Союз, прозвучавшее в заявлении, принятом Европарламентом. Но не будем обольщаться: в ЕС приближаются выборы депутатов Европейского Парламента, поэтому действующие парламентарии пытаются использовать с выгодой для себя повышенный интерес к происходящему в Украине. В вопросе евроинтеграции мяч находится на поле Верховной Рады, необходимые решения зависят от нее.