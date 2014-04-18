Российскому МИДу не нравится, как проходит избирательная кампания в Украине

В российском министерстве отметили, что нападения на кандидатов в президенты Олега Царева и Михаила Добкина "наглядно демонстрируют реальную ситуацию на Украине со свободой слова, а точнее с ее отсутствием", сообщает РИА Новости.

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"Закономерно возникает вопрос – о каких гарантиях проведения свободной и честной избирательной кампании может идти речь в условиях, когда кандидаты на пост президента лишены возможности излагать свою позицию и подвергаются атакам боевиков", - прокомментировали ситуацию в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал УНИАН, и.о. президента Александр Турчинов поручил управлению Госохраны обеспечить круглосуточную охрану кандидатов в президенты.