Российскому МИДу не нравится, как проходит избирательная кампания в Украине
Москва сомневается в гарантиях проведения свободной избирательной кампании в Украине, когда кандидаты в президенты подвергаются атакам боевиков, говорится в комментарии МИД РФ в связи с фактами нарушения прав человека на Украине.
МИД РФ сомневается в гарантиях проведения свободной избирательной кампании в Украине / vestikavkaza.ru
В российском министерстве отметили, что нападения на кандидатов в президенты Олега Царева и Михаила Добкина "наглядно демонстрируют реальную ситуацию на Украине со свободой слова, а точнее с ее отсутствием", сообщает РИА Новости.
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"Закономерно возникает вопрос – о каких гарантиях проведения свободной и честной избирательной кампании может идти речь в условиях, когда кандидаты на пост президента лишены возможности излагать свою позицию и подвергаются атакам боевиков", - прокомментировали ситуацию в российском внешнеполитическом ведомстве.
Как сообщал УНИАН, и.о. президента Александр Турчинов поручил управлению Госохраны обеспечить круглосуточную охрану кандидатов в президенты.