Прокуратура открыла уголовное производство против Царева за сепаратистские идеи

Прокуратура Киева возбудила уголовное производство в отношении народного депутата Олега Царева по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении Царевым действий, предусмотренных ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

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Такая реакция прокуратуры связана с публичными выступлениями Царева во время массовых мероприятий, а также в средствах массовой информации, в которых он призвал к разъединению страны, посягал на территориальную целостность государства и высказывал сепаратистские намерения.

Как сказал журналистам и.о. генерального прокурора Олег Махницкий, по данному факту прокуратура Киева начала досудебное расследование, в ходе которого будет установлена степень ответственности Царева за распространение сепаратистских идей.

В случае подтверждения этих фактов и его вины Генеральной прокуратурой будет подготовлено обращение к Верховной Раде Украины с представлением относительно снятия статуса народного депутата Царева. Одновременно может быть внесено представление к Центризбиркому относительно лишения его статуса кандидата в президенты Украины.

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Кроме того, в связи с событиями, которые произошли с участием Царева 14 апреля в Киеве во время его посещения одной из телекомпаний (ICTV), органами внутренних дел возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киева.