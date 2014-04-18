В Северск приехали вооруженные сеапартисты на БМД, но город остался под контролем властей

Очевидцы выкладывают в социальных сетях фото боевой машины десанта, которая под флагом так называемой "Донецкой народной республики" сегодня появилась в Северске Артемовского района.

К Северскому горсовету подъехали БМД и грузовик с людьми. Ситуацию сайту 06274.com.ua прокомментировала и.о. городского головы Cеверска Светлана Гатченко.

«Мы встретились с этими людьми на территории горотдела милиции, они были с георгиевскими лентами. Поинтересовались ситуацией в городе, никаких требований или ультиматумов не выдвигали. Город они покинули. У нас все тихо и спокойно, все службы работают в штатном режиме», - заявила она.

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Российский ИТАР-ТАСС в это же время опять попался на вранье: ресурс сообщает, что Северск якобы перешел под контроль так называемой "Донецкой народной республики", украинские флаги сменили на ДНР. Гатченко опровергает такое утверждение: «Никаких документов они мне не показывали, я ничего не подписывала. Флаг возле горсовета они не меняли», - говорит и.о. городского головы.

По словам местных жителей, в грузовике было около двадцати вооруженных людей. Ранее СМИ сообщали, что ополченцы, захватившие в Славянске исполком и горотдел, выдвинулись из Славянка в сторону Артемовска.