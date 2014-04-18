На Черкасщине неизвестные пытались повесить флаг РФ возле райгосадминистрации

16:06, 18 апреля 2014
Политика
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В городе Золотоноша Черкасской области неизвестные пытались повесить российский флаг возле райгосадминистрации. Милиция опровергает эту информацию. 

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Золотоношского горсовета, около 5 часов утра 18 апреля несколько неизвестных пытались снять возле здания райгосадминистрации государственный флаг и флаг Золотоношского района. Несколько молодчиков возле флагштока заметил охранник райгосадминистрации.

Когда он вышел на улицу, неизвестные, увидев его, скрылись. После этого охранник позвонил по телефону в милицию.

Как говорится в зявлении УМВД в Черкасской области, сообщение о попытке неизвестных людей поднять над зданием Золотоношский райсовета флаг Российской Федерации не соответствующими действительности.

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