На Черкасщине неизвестные пытались повесить флаг РФ возле райгосадминистрации

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Золотоношского горсовета, около 5 часов утра 18 апреля несколько неизвестных пытались снять возле здания райгосадминистрации государственный флаг и флаг Золотоношского района. Несколько молодчиков возле флагштока заметил охранник райгосадминистрации.

Когда он вышел на улицу, неизвестные, увидев его, скрылись. После этого охранник позвонил по телефону в милицию.

Как говорится в зявлении УМВД в Черкасской области, сообщение о попытке неизвестных людей поднять над зданием Золотоношский райсовета флаг Российской Федерации не соответствующими действительности.