Украина хочет привлечь ОБСЕ к процессу передачи захваченных зданий на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре сегодня в Киеве.

По его словам, на сегодняшний день запланирована его встреча с послом Швейцарии в Украине, как страны, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, и с заместителем руководителя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

“Мы хотим обсудить с ними вопросы графика и привлечения представителей мониторинговой миссии ОБСЕ к процессу деэскалации, к передаче зданий”, - сказал Дещица.

По его словам, представители мониторинговой миссии ОБСЕ уже находятся в восточных регионах Украины, в частности десять из них - в Донецке. В целом, по словам Дещицы, в Украине находятся более 100 представителей мониторинговой миссии ОБСЕ.

Он сказал, что в связи с необходимостью реализации Женевских договоренностей, Украина будет просить, чтобы в Донецк руководство миссии направило большее количество представителей миссии.

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Также глава МИД отметил, что посол Швейцарии в Украине уже имеет опыт передачи захваченных зданий и присутствовал во время передачи здания Киевской городской государственной администрации в феврале этого года.

“Мои предварительные разговоры подтвердили, что он готов принять участие и в подобного рода мероприятиях в Донецкой или Луганской областях”, - сказал Дещица.

Как сообщалось, 17 апреля в Женеве состоялась встреча по преодолению кризиса в Украине, в которой принимали участие исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Дещица, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Результатом встречи стало подписание документа о совместных усилиях руководства России, США, Евросоюза и Украины по урегулированию напряженной ситуации в Украине.

Стороны договорились, что все незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены, а захваченные здания освобождены.

Также достигнута договоренность, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна играть ведущую роль в помощи украинской власти и местным общинам в реализации мероприятий по деэскалации ситуации. США, ЕС, Россия будут поддерживать эту миссию, включая направление наблюдателей.

Кроме того, будет гарантирована амнистия протестующим и тем, кто покинет здания и другие общественные места, и сдаст оружие, за исключением тех, кто виновен в серьезных преступлениях.