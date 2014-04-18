На въездах в Харьков появились блокпосты, правоохранители работают в усиленном режиме

В связи с проведением антитеррористической операции правоохранительными органами региона усилены меры по контролю за перемещением автомобильного транспорта на въездах в город Харьков, сообщается на сайте СБУ.

"Контроль на блокпостах осуществляется исключительно кадровыми сотрудниками правоохранительных органов: Госавтоинспекции, милиции и Службы безопасности Украины. Общественные активисты в указанные мероприятия не привлекаются", - сказано в сообщении.

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В СБУ отметили, что основными задачами правоохранителей на блокпостах является недопущение ввоза на территорию региона огнестрельного и холодного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, наркотических средств и др.

Правоохранители призывают граждан с пониманием относиться к необходимости проверки автотранспорта и выполнять все законные требования сотрудников правоохранительных органов.