Крымские сепаратисты планируют решить вопрос о работе казино на полуострове до 1 мая

Вопрос о функционировании игорных зон в Крыму будет решен до 1 мая. Об этом сообщил сегодня исполняющий обязанности главы Крыма Сергей Аксенов, передает Крыминформ.

"До 1 мая мы определимся, как это будет функционировать. Казино и игорных зон по всему Крыму не будет. Все будет сосредоточено в одном месте", - отметил он.

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Ранее Аксенов сообщал, что проект создания игорной зоны в Крыму разрабатывается - готовится технико-экономическое обоснование. По его словам, "есть только решение о том, что вообще будет создана игорная зона в Крыму".

В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщал, что предложения о возможности создания в Крыму игорной зоны должны быть представлены к 15 апреля.