Ющенко рассказал, чего боится Путин

Об этом бывший глава государства заявил в эфире "Громадському ТБ", пишет Украинская правда.

"Путин боится трех вещей. Первое и самое большее, чего он боится - реакции своего народа, россиян. Второе - реакции мирового сообщества", - отметил Ющенко.

На замечание о том, что президент России делает такие заявления, из которых не видно, что он боится реакции мирового сообщества, Ющенко отметил: "Еще не вечер".

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"Это бравада (заявления на публику). Я убежден, что он (Путин) уже несколько ночей не спит из-за того, что он открыл такой ящик, который очень трудно закрывается. Против него выступил весь мир", - сказал президент.

"Третий вопрос (которого боится Путин) – самый ключевой - это чтобы украинцы решили свою крупнейшую политическую проблему, которая у нас есть: наше слабое национальное единство, наша слабая внутренняя интеграция. Нас очень часто делили, и Путин использует каждую щель этого деления и сегодня бьет по этим щелям", - считает Ющенко.