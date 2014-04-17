На въезде в Донецк ГАИ возводит блокпост

На въезде в Донецк со стороны Красноармейска под присмотром работников ГАИ строители из бетонных блоков возводят блокпост, сообщает портал "Новости Донбасса".

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Ранее сообщалось, что блокпост также возводят на Чайкинском кольце в Макеевке.