Кто «сливает» войну с террористами?

Первая неприятность в рамках проведения АТО случилась 13 апреля, когда группа сотрудников СБУ попала в засаду в Славянске во время координации своих действий с представителями Министерства обороны. Как сообщили УНИАН свидетели этих событий, семь единиц боевой техники (25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада) направлялись в Славянск с целью «принять десант с «вертушек». В городе поддержку военным должны были оказать сотрудники спецподразделения СБУ «Альфа».

Несмотря на то, что высадка должна была происходить непосредственно в городе, колонна ВДВ под руководством полковника Александра Швеца (командующий ВДВ Вооруженных Сил Украины) остановилась перед ним, в лесу. Пока военные ожидали сигнала, по словам очевидцев, «сепаратисты подошли к лесу и заблокировали выезд».

Тем временем, «Альфа» осталась в Славянске без поддержки военных. «Десант уже в городе, сообщает, что к ним подтягиваются силы противника, что еще чуть-чуть и будут открывать заградительный огонь, потому что противник серьезный, ближе подпускать нельзя... А военные тянут полтора часа, сидя в лесу», - рассказал источник УНИАН из числа непосредственных участников АТО.

При этом, по его словам, руководство СБУ пыталось убедить Швеца в необходимости начать операцию. Однако, последний, ссылаясь на отсутствие команды из Минобороны, продолжал тянуть время. «Сепаратисты, видя такие качели, решили воспользоваться ситуацией и заблокировали БТРы. В город отправились только руководители операции со стороны СБУ на трех авто. Но их заблокировали две машины ГРУ РФ и расстреляли «в спину». Начался бой, но ВДВшники не поддержали своих огнем (типа, нет команды). При этом, Швец сам не звонил в Минобороны за получением такой команды. В результате, только один БТР дал залп в воздух», - утверждают наши источники.

Кроме того, «Альфе» и десантникам досталось в самом Славянске: им пришлось принять бой с бандитами. И только лишь получив приказ от главы антитеррористического центра СБУ Виталия Цыганка стрелять на поражение, они «сумели пробиться к своим раненым, а потом самостоятельно вышли из города, все еще без прикрытия».

Один из руководителей контрразведки, Виталий Найда, на брифинге в среду объяснил эту неразбериху тем, что в воскресенье операция официально еще не начиналась, и сотрудники СБУ «осуществляли передислокацию» в рамках ее подготовки. «То, что они попали в засаду, свидетельствует о том, что на территории Донецкой и Луганской областей действует давно подготовленная, к сожалению, агентурная сеть российских спецслужб. Российская сторона очень активно и очень давно готовилась к проведению подобных мероприятий на территории нашей страны», - заявил Найда.

Как бы там ни было, но, по информации СБУ, во время антитеррористической операции в Славянске (или передислокации, как было сказано выше) был убит один офицер СБУ и трое ранены. И.о. президента Александр Турчинов сообщил, что во время перестрелки погиб капитан спецподразделения, был тяжело ранен командир «Альфы» и полковник СБУ. Также ранения получил сотрудник МВД.

В результате поиска виновных, Александр Турчинов назначил начальником Антитеррористического центра при СБУ Василия Крутова вместо Виталия Цыганка. Решение, в принципе, не самое плохое, но, при этом, достаточно «половинчатое». Поскольку сам полковник Александр Швец, который, фактически, бросил десант и «подставил» «Альфу», рассказал УНИАН, что во время столкновений с вооруженными людьми в Славянске в минувшие выходные, «ни один военнослужащий не пострадал». А на вопрос, как вообще спецслужбы и Минобороны допустили возникновение такой ситуации, не скоординировав действия своих подчиненных, полковник ответил, что не компетентен отвечать.

Собственно, за неудачное начало антитеррористической операции поплатилась только СБУ. А Александр Швец остался на своем месте и продолжил служить народу Украины, правда, довольно специфическим образом.

Так, 16 апреля ряд местных СМИ на востоке Украины сообщили, что в Краматорске 6 БМП украинской армии окружили местные жители и «зеленые человечки». Но, вместо того, чтобы дать им отпор, прорываться или отступать, украинские военные вступили с ними в переговоры. Причем, переговорщиком стал уже упомянутый выше Александр Швец. Он инициировал фактическое разоружение украинских военных. А на обвинения в том, что он, де-факто, способствовал созданию ситуации, при которой военных могут взять в плен, отвечал, что «в плен их могут взять только хитростью и подлостью».

В результате местные СМИ сообщили, что переговоры закончились переходом украинских военных на сторону повстанцев, после чего, под российскими флагами, БМП отправились в Славянск. В СМИ также появилось видео, где движется колонна танков с российскими флагами.

Дальше ситуация разворачивалась, как в дурном фильме. И.о. главы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев сообщил на брифинге, что «это наши вооруженные подразделения использовали партизанский метод проникновения непосредственно в те части, которые на сегодняшний день контролировались военными подразделениями Российской Федерации, и теми сепаратистами, которые ими финансируются». Соболев отметил, что это официальная информация, которую предоставил и.о. министра обороны.

УНИАН обратился за комментарием к Минобороны и там опровергли информацию, что в Краматорске передвигается российская бронетехника, а украинские бронемашины захвачены сепаратистами и российскими войсками. Как отметил и.о. начальника управления печати и информации Богдан Сеник, фото и видео, якобы подтверждающие эти факты, «является фейком». Он добавил, что на фотографиях затерты номера на технике, а видео снято совсем в другом месте.

Однако, к вечеру 16 апреля Министерство все же признало факт сдачи украинской военной техники местным экстремистам. По данным на утро 17 апреля 6 единиц техники (БМД) Вооруженных сил Украины, захваченные накануне вооруженными экстремистами, остаются заблокированными в центре города Славянск.

Вместе с тем, еще 15 единиц бронированной техники (БМД) от Пчелкино на околице Краматорска, по состоянию на 8 часов утра 17 апреля возвращаются к месту постоянной дислокации в Днепропетровской области. «В результате переговоров военные вышли из окружения с личным оружием и на штатной технике», - заявляет Минобороны.

Ведомство уточняет, что «во избежание жертв среди гражданского населения, военнослужащие отдали затворы от части стрелкового оружия командующему ВДВ, который выступил гарантом неприменения оружия против местных жителей, используемых вооруженными экстремистами в качестве живого щита».

Реакция и.о. президента Украины, спикера Верховной Рады Александра Турчинова последовала незамедлительно. Он заявил, что 25-я отдельная воздушно-десантная бригада, военнослужащие которой «проявили трусость и сдали оружие», будет расформирована. «Военные, которые виноваты в этом, будут отвечать перед судом», - подчеркнул Турчинов и добавил, что соответствующие поручения получили Министерство обороны и Генеральная прокуратура.

В то же время, по информации группы "Информационное Сопротивление", десантники, выполняя приказ, сдали затворы от стрелкового оружия командующему ВДВ. Командующий ВДВ (видимо, тот самый Швец) аргументировал свой приказ тем, что он лично выступает "гарантом неприменения оружия против местных жителей, используемых вооруженными экстремистами в качестве живого щита".

В свою очередь, тот же полковник Швец, командующий этой бригадой во время событий 13 апреля, рассказал УНИАН, что, если власть начнет расформировывать бригады военных, которые участвуют в антитеррористической операции на Востоке Украины, часть военных может перейти на сторону бандитов.

«Первое, что я хочу сказать, в Краматорске никто не разоружался. Войска с вооружением и боеприпасами были выведены оттуда. Никто вооружение не сдавал... Второе, если хотят кого-то снова расформировать, главное, чтобы не получилось как с «Беркутом»... Некоторая часть военных может перейти на сторону бандитов», - сказал он.

…А сейчас они на чьей стороне?

Татьяна Стежар