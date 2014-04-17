Сепаратисты могут захватить аэропорт в Донецке, военные готовы применить оружие

Военные сообщают о готовящихся провокациях у аэропорта в Донецке. Такую информацию озвучил младший сержант Дмитрий Ткаченко, передает портал "Новости Донбасса".

"Сегодня мы узнали о подготовке провокаций у аэропорта. По нашей информации, в ближайшие 30 минут сюда прибудут неизвестные, возможно с целью захвата территории", - сказал Ткаченко.

По словам младшего сержанта, полк специального назначения будет стоять до конца и, в случае необходимости, будет защищать территорию с применением оружия.

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"Сколько сюда едет людей не знаем. Свои действия будем координировать по обстоятельствам. Но скажу, что будем стоять до конца и если будет необходимо откроем огонь", - подчеркнул Ткаченко.

Напомним, в Донецке захвачена облгосадминистрация и со вчерашнего дня( 16 апреля) здание горсовета. Также были попытки захвата СБУ, неоднократные штурмы Прокуратуры и МВД.