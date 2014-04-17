Путин скучает по территориям, которые ему никогда не принадлежали - Яценюк

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что сегодняшнее выступление президента РФ Владимира Путина свидетельствует о том, что он “скучает по территориям, которые ему никогда не принадлежали”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в комментарии журналистам после встречи с представителями бизнеса в Киеве.

Читайте такжеПутин: Западные украинцы были второсортными, отсюда истоки национализма

“Что касается заявления российского президента, то она имеет дух 30-х годов. Скучает Владимир Владимирович по территориям, которые ему никогда не принадлежали и принадлежать не будут, Володимир Владимирович. Вы разбирайтесь у себя в России со своим народом и не рассказывайте о том, что мы единый народ. У вас российский народ, а у нас украинский народ... Мы разные, а вы хотите принудительно вашими танками и автоматами нас захватить. Это не удавалось на протяжении нескольких веков многим империям, и вам, уважаемый, не удастся”, - подчеркнул Яценюк.