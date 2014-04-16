Милиционеры Луганской области не сдавали террористам украинских военных - МВД

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

"Сегодня сразу на нескольких интернет-сайтах появилась провокационная неправдивая информация о том, что работники Краснолучской милиции Луганской области передали в руки местных активистов двух украинских военнослужащих. Информация, выложенная в Интернете, была проверена сотрудниками управления внутренней безопасности ГУМВД Украины в Луганской области. В результате проверки было установлено, что описанные события являются выдумкой", - говорится в сообщении.Читайте такжеМинобороны подтвердило информацию о похищенных военных на Луганщине

Как сообщал УНИАН, на автотрассе вблизи города Красный Луч Луганской области вооруженные террористы захватили в заложники двух военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины сообщили, что офицер и военнослужащий воинской службы по контракту остановились на обочине дороги для устранения неисправности в служебном автомобиле. В это время к ним подъехали экстремисты, захватили военных в заложники и увезли в неизвестном направлении.

Министерство обороны Украины предупреждает лиц, причастных к этой террористической акции, что их действия подпадают под квалификацию целого ряда статей Уголовного кодекса Украины.Читайте такжеВо время освобождения аэродрома в Краматорске взяли в плен сепаратистов

В настоящее время руководством Министерства обороны и Вооруженных сил Украины принимаются необходимые меры для скорейшего освобождения похищенных военнослужащих.