Сегодня в Донецке и Луганске состоятся митинги за единую Украину
На митинг за единую Украину собираются сегодня выйти жители Луганска и Донецка.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.Ніч.
В этих городах запланированы мирные митинги Единства.
В Донецке призывают присоединиться к акции и лидеров страны и все политические силы. В Луганске, в частности, организаторами митинга выступают ректоры четырех вузов.
Читайте такжеДонецкие патриотические организации хотят видеть лидеров страны на митинге ЕдинстваНапомним, что ранее в Луганске провели митинг в поддержку единства Украины.
Одновременно в нескольких городах Донбасса продолжаются беспорядки под сепаратистскими лозунгами. В частности, сегодня ночью вооруженное бандформирование численностью около 300 человек пыталось взять штурмом военную часть в Мариуполе.
После того, как боевики открыли огонь по постовым части, армейцы начали стрелять в ответ на поражение. По предварительным данным, трое нападавших погибли.