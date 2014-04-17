Сегодня в Донецке и Луганске состоятся митинги за единую Украину

Об этом сообщается в сюжете ТСН.Ніч.

В этих городах запланированы мирные митинги Единства.

В Донецке призывают присоединиться к акции и лидеров страны и все политические силы. В Луганске, в частности, организаторами митинга выступают ректоры четырех вузов.

Читайте такжеДонецкие патриотические организации хотят видеть лидеров страны на митинге ЕдинстваНапомним, что ранее в Луганске провели митинг в поддержку единства Украины.

Одновременно в нескольких городах Донбасса продолжаются беспорядки под сепаратистскими лозунгами. В частности, сегодня ночью вооруженное бандформирование численностью около 300 человек пыталось взять штурмом военную часть в Мариуполе.

После того, как боевики открыли огонь по постовым части, армейцы начали стрелять в ответ на поражение. По предварительным данным, трое нападавших погибли.