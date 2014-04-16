Донецкие сепаратисты пообещали, что не помешают завтра проукраинскому митингу

16 апреля 2014 года члены Общественного совета при ДонОГА встретились с руководством так называемой "Донецкой народной республики", сообщается на сайте Общественного совета при ДонОГА.

В ходе встречи обсуждался главный вопрос – недопущение кровопролития в регионе.

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Сепаратисты заявили, что завтра, 17 апреля 2014 года, они не будут принимать участие в анонсированном Комитетом патриотических сил Донбасса митинге «С молитвой за Украину», который планируют провести на площади им. Ленина.