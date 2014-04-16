Донецкие сепаратисты пообещали, что не помешают завтра проукраинскому митингу
19:35, 16 апреля 2014Политика
3 0
Представители так называемой "Донецкой народной республики" сообщили в ДонОГА, что не примут участие в завтрашнем проукраинском митинге.
Сепаратисты заявили, что не придут на проукраинский митинг
16 апреля 2014 года члены Общественного совета при ДонОГА встретились с руководством так называемой "Донецкой народной республики", сообщается на сайте Общественного совета при ДонОГА.
В ходе встречи обсуждался главный вопрос – недопущение кровопролития в регионе.
Читайте такжеЗавтра на митинге в Донецке радикалы могут применить оружие - МВД
Сепаратисты заявили, что завтра, 17 апреля 2014 года, они не будут принимать участие в анонсированном Комитетом патриотических сил Донбасса митинге «С молитвой за Украину», который планируют провести на площади им. Ленина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter