Съезд депутатов всех уровней Донецкой области от ПР проголосовал за референдум 25 мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Донецкой областной Партии регионов Николай Левченко, зачитав соответствующую резолюцию съезда.

В резолюции было отмечено, что «именно депутатский корпус Донецкой области имеет легитимные полномочия представлять свою территориальную громаду и является единственным полномочным выразителем мнения жителей области».

В резолюции депутаты съезда потребовали внесения изменений в Конституцию Украины, где «раз и навсегда будет закреплен за русским языком статус государственного и разделены полномочия между центром и регионами». Также необходимо в изменениях Конституции узаконить прямые всенародные выборы председателей областных и районных советов, роспуск областных и районных государственных администраций, распределение налогов между центром и регионами, и все это отразить в новом Бюджетном кодексе.Читайте такжеДонецкие регионалы отказались от идеи федерализации в пользу усиления регионов

Также изменения Конституции должны коснуться автономной бюджетной политики в регионах в рамках унитарной страны. В резолюции также подчеркнуто, что все решения принимают путем референдума и голосованием в парламенте.

Также Левченко зачитал в резолюции заявление депутатов съезда о недопущении попыток вооруженного подавления мирных акций в Украине и снятия уголовной ответственности на всех этапах следствия по участникам нынешних мирных митингов.

Кроме того, зачитывая резолюцию, Левченко призвал митингующих, занявших сегодня административные здания, сложить оружие и не подвергать опасности жизни мирных граждан. Он подчеркнул, что также необходимо освободить заблокированные административные здания, прежде всего для того, чтобы была возможность начислять зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты всем, кому сегодня необходимо.Читайте такжеПредседатель Донецкой ПР выступает против выхода области из состава Украины

В заключение резолюции депутаты съезда призвали предотвратить раскол страны и высказались за Донбасс без оружия и за единую Украину.

После съезда, народный депутат Украины Борис Колесников, комментируя пункты резолюции сказал, что сегодня можно решить многие вопросы в парламенте и только вопрос о статусе русского языка необходимо выносить на референдум 25 мая.