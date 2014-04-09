Лидер донецкой ПР призвал сепаратистов немедленно покинуть здание ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке на пресс-конференции.

«Я обращаюсь к тем, кто занял сегодня здание областного совета (в этом же здании находится облгосадминистрация — УНИАН). Вам необходимо немедленно покинуть здание, чтобы возобновить работу легитимного органа власти Донецкого областного совета», - сказал Левченко, подчеркнув, что тем самым будет обеспечена работа депутатского корпуса областного совета. Он отметил, что из 179 депутатов облсовета, 166 депутатов — это члены Партии регионов, поэтому они вправе решить все вопросы, которые стоят сегодня перед регионом.

По словам руководителя облорганизации ПР, после освобождения здания депутаты готовы собраться и буквально в течение трех часов провести внеочередную сессию, на которой рассмотреть вопросы: программу социально-экономического развития области, избрание председателя облсовета и все насущные политические вопросы.

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Левченко подчеркнул, что на сессию будут приглашены все мэры городов, и при участии общественности депутаты обратятся с требованием к центральным органам власти в Киеве, чтобы обсудить и решить и языковый вопрос, и вопрос децентрализации власти — выборы губернатора, расширение бюджетных полномочий региона и др.

«Мы сможем решить все вопросы. Мы окажем давление на власть в Киеве, которое она заслуживает», - заявил народный депутат, добавив, что при освобождении здания облсовета мирные акции протеста в Донецке могут продолжаться.

Он акцентировал, что сегодня у центральных органов власти «нет никакой возможности не выполнять требования людей».

В тоже время Левченко подчеркнул, что выступает за невмешательство иностранных государств во внутреннюю политику Украины. Также он заявил, что «в условиях сегодняшнего кризиса федерализация для Украины опасна».

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Представитель ПР выразил надежду, что митингующие откликнутся на его призывы, потому что он уже встречался с ними, разговаривал, и знает, что хотя среди митингующих нет единого центра принятия решений, но там достаточно нормальных людей, которые стали «моральными заложниками» ситуации.

Также Левченко сообщил, что в связи с тем, что у митингующих, захвативших здание администрации, имеется несколько десятков единиц оружия, которое они захватили в СБУ, они становятся опасными для жителей города. Поэтому руководитель облорганизации еще раз призвал их освободить здание и сдать оружие.

Со своей стороны он заверил, что будет делать все возможное, чтобы не допустить штурма силовиками здания ОГА, не допустить кровопролития и чтобы здание было освобождено путем мирных переговоров.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские митингующие штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.

6 апреля по факту захвата ОГА донецкая милиция начала расследование по ч. 1 ст. 294 УКУ (массовые беспорядки).

7 апреля пророссийские митингующие, которые захватили здание облгосадминистрации, объявили о создании суверенного государства «Донецкая республика» и о проведении до 11 мая референдума.

Прокуратура Донецкой области сообщает, что в не прекращаются переговоры с митингующими о добровольном освобождении здания облгосадминистрации.

Ночью 8 апреля украинский бизнесмен Ринат Ахметов также приезжал к захваченному зданию и вел переговоры с митингующими, чтобы предотвратить штурм здания правоохранителями.