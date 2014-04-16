Добкин сказал, что избившие его сепаратисты сначала радостно его встречали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Добкин сказал сегодня, 16 апреля, во время пресс-конференции в Харькове.

По словам кандидата, во время визита в Луганск он принял приглашение митингующих и пошел в здание СБУ чтобы выступить на митинге сторонников федерализации.

«Вы же на видео видите только завершающую стадию, а начало же никто не показывает. Я пришел туда с большой группой луганских товарищей. Из всех пустили только меня и мэра, и то мэра только до определенного рубежа… За редким исключением меня встречали бурными возгласами и приветственными криками. Когда я подошел к митингу и ведущий сказал, что к нам пришел Михаил Добкин, все стали очень громко аплодировать, и скандировать мою фамилию, и просить выступить», - рассказал Добкин.

По его словам, невзирая на это, он отказался со сцены выразить поддержку отсоединению Луганщины от Украины с последующим присоединением к России.

«Они сначала задали мне вопрос, готов ли я с трибуны импровизированной поддержать референдум. Я спросил, какой. Они говорят, об отсоединении Луганской области от Украины и присоединении к Российской Федерации. Я говорю: «Нет»», - рассказал Добкин.

По словам кандидата в президенты, он убеждал митингующих, что это не совпадает с его убеждениями и взглядами.

Читайте такжеДобкин пообещал сняться с выборов, если власть применит армию против мирных граждан на Востоке

«Я начал выходить на улицу. Митингующие попросили выступить со сцены. Я объяснил: мне не с чем выступать. То, что меня просят сказать, и то, что вы хотите услышать, я говорить не буду. А то, что я хочу сказать, вам будет не интересно. Потому, я думаю, что лучше будет для всех, если я выступать не буду. И начал уходить, а дальше пошло то, что вы видели на видео», - сказал Добкин.

«Я никогда в таких ситуациях не говорю то, что приятно слышать человеческому уху, а говорю правду», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля вечером в Луганске кандидата в президенты Украины от Партии регионов Михаила Добкина прогнали митингующие возле здания Управления Службы безопасности Украины. Во время попытки призыва к мирному урегулированию и сдаче оружия митингующие освистали его, забросали куриными яйцами и пластиковыми бутылками. «Регионала» вместе с охраной вытолкали за территорию баррикад, все это сопровождалось нецензурными высказываниями, криками «Изменник!», «Позор!» и рукоприкладством со стороны митингующих.

Сепаратисты захватили здание УСБУ в Луганске и оружие, которое находится в управлении, 6 апреля.