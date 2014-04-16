СМИ: Украинский офицер разведки и солдат взяты в плен в районе Славянска

Об этом сообщают источники "ОстроВа" в Вооруженных силах Украины.

"Несколько часов назад группа из пяти машин привела сильно избитого офицера, в одну из воинских частей в Амвросиевском районе Донецкой области. Террористы вызвали комбата и потребовали передислоцировать часть и присягнуть "народу Донбасса". В противном случае угрожали убить заложников", - сказано в материале.

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"После того, как военные отказались это сделать, террористы уехали. Судьба заложников остается неизвестной", - отмечает издание.