СМИ: Украинский офицер разведки и солдат взяты в плен в районе Славянска
01:57, 16 апреля 2014Политика
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Офицер разведки и его водитель – солдат срочной службы, захвачены во вторник сепаратистами в районе Славянска.
Украинский офицер разведки и солдат взяты в плен в районе Славянска / REUTERS
Об этом сообщают источники "ОстроВа" в Вооруженных силах Украины.
"Несколько часов назад группа из пяти машин привела сильно избитого офицера, в одну из воинских частей в Амвросиевском районе Донецкой области. Террористы вызвали комбата и потребовали передислоцировать часть и присягнуть "народу Донбасса". В противном случае угрожали убить заложников", - сказано в материале.
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"После того, как военные отказались это сделать, террористы уехали. Судьба заложников остается неизвестной", - отмечает издание.
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