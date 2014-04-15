РФ приостановила передачу Украине захваченной военной техники из Крыма

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны со ссылкой на заместителей министра обороны РФ Анатолий Антонов.

«Хотел бы напомнить, что РФ взяла на себя обязательства не поставлять или проявить сдержанность в отношении поставок оружия в горячие точки», - сказал Антонов. По его словам, восток и юго-восток Украины сегодня является как раз такой горячей точкой.

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«В этой связи министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу было принято решениеприостановить передачу вооружений и военной техники», - заявил Антонов. По его словам, это не касается кораблей и авиации.

Он сообщил, что на сегодняшний день Украине уже переданы 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля.

Как сообщал УНИАН, 12-13 апреля вооруженные российские боевики начали провоцировать столкновение на востоке Украины и захватывать административные здания.

14 апреля исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Турчинов утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля "О безотлагательных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины".

Напомним, 13 апреля после окончания заседания СНБО Турчинов в телеобращении к украинскому народу сообщил, что «Совет национальной безопасности и обороны принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины. Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе Украины».

И.о президента Украины отметил: «Накануне координированные Российской Федерацией террористические отряды захватили управление внутренних дел и другие административные здания в нескольких городах Донецкой области. Особенно опасно это происходило в городе Славянск, где работали одетые в российский камуфляж и вооруженные российскими автоматами профессионально подготовлены преступники».

По словам Турчинова, утром 13 апреля в Славянскую колонну представителей силовых структур, у которых была задача защитить граждан в праздничный воскресный день, обстреляли из автоматического оружия, «преступники открыли шквальный огонь, прикрываясь живым щитом из местных жителей, обманутых российской пропагандой».

«Во время этой операции погиб капитан спецподразделения СБУ «Альфа» Геннадий Биличенко, были тяжело ранены командир «Альфы» полковник Кузнецов и полковник СБУ Кукса. Также ранение получил сотрудник МВД Селихов», - сообщил Турчинов.

Он подчеркнул: «Мы делали все, чтобы избежать человеческих жертв. Но мы готовы дать отпор всем попыткам вторжения, дестабилизации и террористическим действиям с оружием в руках».