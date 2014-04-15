Совет Безопасности ООН сегодня опять будет заседать по Украине

Участники заседания заслушают доклад о ситуации с правами человека в Украине, сообщает Радио Свобода.

Перед этим заседанием представители Организации Объединенных Наций посетили украинские города и планируют подвести итоги поездок.

Доклад о ситуации с правами человека, как ожидается, на заседании Совбеза представит автор документа, помощник генсека по правам человека Иван Шимонович, который перед этим посетил Киев, Львов, Харьков, Севастополь и Симферополь.

Читайте такжеУкраина предлагает ООН провести совместную антитеррористическую операцию - ТурчиновШимонович ранее заявлял, что не сталкивался с фактами ущемления русскоязычного населения в Крыму, а результаты референдума о присоединении полуострова к России называл сфальсифицированными.

Последнее экстренное заседание СБ ООН два дня назад относительно ситуации в Украине прошло под лейтмотивом осуждения действий России, последняя обвинения территориальные претензии и военное вмешательство отвергла.