ЕС может собраться на саммит на будущей неделе для новых санкций против России

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Люксембурга, об этом Фабиус заявил после заседания Советы ЕС на уровне глав дипломатий 28 стран-членов, которые, среди прочего, обсуждали и ситуацию на востоке Украины.Читайте такжеЕС вышел на новый уровень обеспокоенности действиями России

"Стремясь найти политическое решение и деэскалацию, мы в четверг (17 апреля - УНИАН) встречаемся в Женеве, где Европа принимает участие, а также Украина, Россия и США. И там мы очень хотим остро поставить вопрос. Если необходимо, то на следующей неделе может быть созвано заседание глав государств и правительств стран ЕС для принятия новых санкций против России", - сказал Фабиус журналистам.

"Цель, с одной стороны - создать давление на Россию и быть твердыми, но в то же время быть открытыми к диалогу", - сказал глава французской дипломатии.

"События, которые имеют место на востоке и юга Украины, очень жестокие и организованные, и, очевидно, Россия за них несет также часть ответственности", - заявил Фабиус.Читайте такжеСША могут уже завтра применить новые санкции в отношении России - источник

Как сообщалось, Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, Государственный секретарь США Джон Керри, главы МИД Украины Андрей Дещица и России Сергей Лавров обсудят в Женеве 17 апреля пути урегулирования украинского кризиса.